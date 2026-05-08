Mokio kiest voor Congo: "Alles kwam in een stroomversnelling"

Jorthy Mokio heeft gekozen voor een interlandloopbaan bij Congo, zo valt te lezen op de website van de Telegraaf . De 18-jarige middenvelder kon ook kiezen voor België en zou aanvankelijk pas na dit seizoen zijn keuze bekend maken.

"Maar nadat duidelijk werd dat ik twijfelde tussen Congo en België kwam alles in een stroomversnelling, heb ik diverse gesprekken gevoerd en kon ik mijn beslissing nemen", legt hij uit. "Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen mijn gevoel te volgen en mij beschikbaar te stellen voor Congo. Ik hoop daar dus binnenkort voor te mogen uitkomen. Het is het vooral een kwestie van gevoel", aldus Mokio.

"Ze hebben eerder interesse getoond, destijds was ik nog te jong om een definitieve keuze te maken", blikt hij terug. "Met de tijd is mijn gevoel richting het land waar mijn roots liggen sterker geworden. Ik vind het nu het juiste moment om daar gehoor en richting aan te geven", vervolgt Mokio, die dus mogelijk nog mee kan doen tijdens het WK.