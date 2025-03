Mokio krijgt kans bij Ajax: "Farioli wordt helemaal gek van hem"

"Het lijkt erop dat Ajax heeft ingegrepen en tegen Farioli heeft gezegd: kijk ook even naar onze jeugdspelers", begint Perez bij Voetbalpraat. "Ik zou het oké en legitiem vinden als het op deze manier gaat. Je kunt als leiding toch wel zeggen: trainer, wij zijn heel blij met al die punten, maar kijk ook even naar de jongens waar we straks van moeten profiteren."

Perez vraagt zich alleen of Farioli het type trainer is dat jeugdspelers de tijd wil geven om zich te ontwikkelen. "Ik kan me voorstellen dat als Farioli Mokio ziet voetballen, dat hij daar helemaal gek van wordt. Farioli heeft helemaal geen zin in een speler die een tegenstander probeert uit te spelen op een hele gevaarlijke plek. Maar bij Ajax is het wel altijd zo geweest dat een jeugdspeler de kans krijgt om dat te doen. Maar bij Farioli misschien niet", aldus Kenneth Perez.