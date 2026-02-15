Mokio krijgt kritiek op speelstijl: "Zo kun je toch niet voetballen?"

Kees Kwakman kon zijn verbazing nauwelijks verbergen. "Zo kun je toch niet voetballen?", lacht de ESPN-analist bij De Eretribune. "In het voetbal moet je ook je handen gebruiken. Of hij heeft heel koude handen, dat kan. Of zijn shirt is te lang, dat kan ook." De oud-prof benadrukte daarbij dat het geen halszaak is. "Laten we dat even vooropstellen. Deze jongen hoeft niet voor de rechter te komen, maar het valt wel op. Zo stond je vroeger als vijfjarig ventje op het veld als je het koud had."

Ook Bram van Polen stoorde zich zichtbaar aan de houding van Mokio. De voormalig verdediger was duidelijk over wat hij zou doen als tegenstander. "Als ik een verdediger of verdedigende middenvelder zo had zien rondlopen, zou ik hem continu opzoeken en het leven zuur maken. Dat meen ik echt. Wat straal je uit als verdediger? Als jonkies deden op de training deden, dan zei ik wel: Wees je eens bewust van de indruk die je maakt op iedereen. Maar misschien is dat mijn eigen tekortkoming."