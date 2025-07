Mokio krijgt loftrompet toegestoken: "Die jongen kan wel voetballen"

Onder meer Aaron Bouwman, Sean Steur, Rayane Bounida, Jorthy Mokio, Lucas Jetten, Gerald Alders en Kayden Wolff mochten in de tweede helft meedoen. Aan de hand van onder meer Remko Pasveer, Brian Brobbey en Bertrand Traoré lieten enkele jonkies zich positief gelden.

"Het was na de pauze goed. Het was fris", oordeelt Heitinga, geciteerd door Ajax Life. "Het enthousiasme van die jongens is zo leuk. Ik zag een aantal goede aanvallen, zeker ook aan de rechterkant met Traoré die er een paar keer voorbij vloog. Ik vond Brobbey ook sterk als aanspeelpunt voor de jonge spelers om hem heen. Het was leuk dat Sean Steur scoorde."

Heitinga zag veel dynamiek en loopvermogen bij de jongelingen. "Ze durfden de bal van achteruit ook tussen de linies in te spelen. Daar word ik vrolijk van. Er was veel beweging. Aan het einde zag je wel dat de tank bij een aantal gasten leeg raakte. Maar goed, dat is ook mooi. Het is leuk die jonge spelers zo van dichtbij mee te maken."

Met name Mokio viel in deze wedstrijd op bij Heitinga. "Hij kan op verschillende posities uit de voeten, maar ik zie hem vooral graag op het middenveld. Daar ligt zijn kracht. Hij speelde lekker verticaal. Die jongen zit wel op voetballen."