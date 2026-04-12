Mokio krijgt tip: "Als hij slim is breekt hij met dat management"

Henk Spaan is, na veel drama en rekken, blij met de contractverlenging van Jorthy Mokio bij Ajax. In een eerder stadium werd gemeld dat Mokio een buitensporig salaris zou eisen. Inmiddels is ook bij de jonge voetballer de realiteit ingedaald.

"De site Transfermarkt vertelt doorgaans door welke agent of welk bureau een profvoetballer wordt vertegenwoordigd. Bij Mokio staat niks", begint Spaan in Het Parool. "Jordi Cruijff zei dat Mokio zelf naar de club was gestapt om te vertellen dat hij wilde blijven, na onderhandelingen met wie dan ook waarin een buitensporig salaris werd gevraagd."

"Nu de wijsheid als een vurige tong is nedergedaald, kunnen we hem gelukkig weer beoordelen op zijn voetbalkwaliteiten, die buiten kijf staan", meent hij. "De ergernis is verwaaid met een pennenstreek. Dat Mokio wilde blijven, is vooral goed voor hem. Als hij slim is, breekt hij met dat management, tenzij het zijn broer of zijn vader is. Familie gooi je er niet zomaar uit."