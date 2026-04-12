Mokio krijgt tip: "Als hij slim is breekt hij met dat management"
Henk Spaan is, na veel drama en rekken, blij met de contractverlenging van Jorthy Mokio bij Ajax. In een eerder stadium werd gemeld dat Mokio een buitensporig salaris zou eisen. Inmiddels is ook bij de jonge voetballer de realiteit ingedaald.
"De site Transfermarkt vertelt doorgaans door welke agent of welk bureau een profvoetballer wordt vertegenwoordigd. Bij Mokio staat niks", begint Spaan in Het Parool. "Jordi Cruijff zei dat Mokio zelf naar de club was gestapt om te vertellen dat hij wilde blijven, na onderhandelingen met wie dan ook waarin een buitensporig salaris werd gevraagd."
"Nu de wijsheid als een vurige tong is nedergedaald, kunnen we hem gelukkig weer beoordelen op zijn voetbalkwaliteiten, die buiten kijf staan", meent hij. "De ergernis is verwaaid met een pennenstreek. Dat Mokio wilde blijven, is vooral goed voor hem. Als hij slim is, breekt hij met dat management, tenzij het zijn broer of zijn vader is. Familie gooi je er niet zomaar uit."
Perr Schuurs geeft Ajax uitsluitsel: "Dan ga ik liever daarheen"
Pusic ziet 'gestolen' titel Ajax: "Dan waren wij kampioen geworden"
Kraay jr. tipt topclubs: "Snap niet dat Ajax hem niet haalt"
Baas naar andere positie? "Misschien is hij wel de oplossing"
Mika Godts geeft uitsluitsel over toekomst: "Ik hoef niet weg"
Inan: "Daardoor zat er nooit een duidelijke lijn in het aankoopbeleid"
Mokio prijst Ajax-collega na overwinning: "Voelen elkaar goed aan"
Berghuis bescheiden na 0-3 zege: "Het is maar waar je de lat legt"
Gloukh looft drie teamgenoten: "Kunnen samen nog veel goals maken"
Garcia looft Ajax-speler na 0-3 zege: "Dat hielp ons heel erg"
Ajax rekent simpel af met Heracles, maar eindigt met tien man
Vink enthousiast over Ajacied: "Wat hij doet is echt geweldig"
Óscar García legt keuzes uit: "Hij weet waar hij beter moet worden"
Alderweireld kon bijtekenen bij Ajax: "Zou minder gaan verdienen"
Opstelling Ajax bekend: García kiest niet voor Steur in de basis
Linssen in plaats van Weghorst naar WK? "Waarom eigenlijk niet?"
SC Heerenveen wil Ajax voorbij: "Maar houd voetjes op de grond"
'Ajax laat oog vallen op talentvolle aanvaller uit Portugal'
Oud-Ajacied over mogelijke terugkeer: "Ik sluit ook niets uit"
Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"
Maurice Steijn weer naar topclub? "Dan zou ik het zeker doen"
'André Onana kan zijn carrière nieuw leven inblazen in Turkije'
Rots reageert op interesse Ajax: "Weet dat ik op de radar sta"
Perr Schuurs mogelijk terug naar Ajax? "Wil bewust keuzes maken"
Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Óscar García wijzigt basiself'
Flemming over Ajax-tijd: "Ik dwong het zelf niet genoeg"
'Daley Blind (36) gaat mogelijk de selectie van Ajax versterken'
Huub Stevens: "Als Ajax óók maar iets meer weerstand zou bieden"
Perr Schuurs openhartig: "Ik hoopte dat ik niet meer wakker werd"