Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mokio krijgt tip van Ajax-assistent: "Heeft hij me vaak gezegd"

Bjorn
bron: Ajax Life
Jorthy Mokio
Jorthy Mokio Foto: © BSR Agency

Jorthy Mokio kijkt uit naar het nieuwe seizoen met Ajax. De talentvolle middenvelder gaat voor het eerst uitkomen in de Champions League. 

"Dat wordt wel een momentje voor mij, hoor", vertelt Mokio in een interview met Ajax Life. "Normaal kijk ik het op tv, straks sta ik er hopelijk zelf. Als dat gebeurt, kan dat alleen maar heel mooi worden."

Mokio heeft ook met Urby Emanuelson gesproken over het naderende kampioenenbal. "Met Urby heb ik het ook over mijn positie", zegt hij over de assistent-trainer van Ajax. "Hij speelde zelf in zijn loopbaan op verschillende posities en kan mij dus goed uitleggen wat er wordt gevraagd. Ik vind het fijn daarover met hem te sparren."

Mokio kreeg van Emanuelson de tip dat de bal hem moet zoeken en niet andersom. "Dat heeft hij me vaak gezegd. Omdat ik zó graag de bal wil, maar juist dan de ruimtes op het veld dichtloop. Ik probeer er zoveel mogelijk op te letten", aldus de Belg. "Tja, ik houd gewoon van de bal", vervolgt hij lachend. "Op straat in Gent al toen we daar speelden. Ik was altijd met de bal, dus een beetje logisch is het wel dat ik achter die bal aanga als ik 'm tijdens de wedstrijd even niet heb gehad."

Gerelateerd:
Marijn Beuker

Ajax gaat speler verhuren: "Hopelijk komt hij sterker terug"

0
Ronald Koeman junior na de promotie van Telstar

Telstar-spelers kijken uit naar duel met Ajax: "Kan niet wachten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jorthy Mokio
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Marciano Vink

Marciano Vink waarschuwt Ajax: "Dan krijg je het echt heel zwaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd