Mokio krijgt tip van Ajax-assistent: "Heeft hij me vaak gezegd"

"Dat wordt wel een momentje voor mij, hoor", vertelt Mokio in een interview met Ajax Life. "Normaal kijk ik het op tv, straks sta ik er hopelijk zelf. Als dat gebeurt, kan dat alleen maar heel mooi worden."

Mokio heeft ook met Urby Emanuelson gesproken over het naderende kampioenenbal. "Met Urby heb ik het ook over mijn positie", zegt hij over de assistent-trainer van Ajax. "Hij speelde zelf in zijn loopbaan op verschillende posities en kan mij dus goed uitleggen wat er wordt gevraagd. Ik vind het fijn daarover met hem te sparren."

Mokio kreeg van Emanuelson de tip dat de bal hem moet zoeken en niet andersom. "Dat heeft hij me vaak gezegd. Omdat ik zó graag de bal wil, maar juist dan de ruimtes op het veld dichtloop. Ik probeer er zoveel mogelijk op te letten", aldus de Belg. "Tja, ik houd gewoon van de bal", vervolgt hij lachend. "Op straat in Gent al toen we daar speelden. Ik was altijd met de bal, dus een beetje logisch is het wel dat ik achter die bal aanga als ik 'm tijdens de wedstrijd even niet heb gehad."