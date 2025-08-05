Mokio laat zich uit over AS Monaco: "Hoe durft hij dit te zeggen"

De Belgische middenvelder Jorthy Mokio startte zondag – samen met Davy Klaassen en Kenneth Taylor – op het middenveld bij Ajax. Frank de Boer vond Mokio tegenvallen, die naderhand zelf niet de hand in eigen boezem stak.

"Ik hou van Mokio's spel, hij neemt risico. Dat mag je, dat hoort ook bij Ajax. Maar je moet niet onbetrouwbaar worden. Nou, vandaag vond ik hem onbetrouwbaar. Veel te veel balverlies. In de Champions League wordt dat afgestraft. Hij moet veel zuiniger zijn, betrouwbaar worden", sprak hij bij Ziggo Sport.

Ondanks de kritiek was Mokio niet bepaald onder de indruk van tegenstander AS Monaco. Dat blijkt uit beelden op het TikTok-account van Jordan Teze, die beelden van na de wedstrijd deelt. "Jullie zijn niet zo hard (goed, red.) hè", zegt de Ajax-speler tegen Teze.

De voormalig speler van PSV reageert daar direct op: "Dit was niet onze sterkste opstelling, hè." Diezelfde Teze sprak ook met Owen Wijndal, die ook in de basis mocht starten bij Ajax. "Je gaf een assist. Toen dacht ik: shit, nu moet ik ook", zegt Wijndal, die doelt op de 1-2 van Monaco. De sneer van Mokio bij Teze zorgt voor de nodige reactie: "Hoe durft Mokio dit te zeggen", schrijft iemand op X.