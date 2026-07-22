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Mokio lovend over nieuwe Ajax-speler: "Kan een groot verschil maken"

Amber
bron: De Telegraaf
Jorthy Mokio
Jorthy Mokio Foto: © Pro Shots

Jorthy Mokio kijkt met vertrouwen naar het nieuwe seizoen bij Ajax. De achttienjarige middenvelder ziet dat de selectie deze zomer een flinke kwaliteitsimpuls heeft gekregen en verwacht dat hij juist door de aanwezigheid van ervaren spelers sneller stappen kan maken. Vooral de komst van Daley Blind spreekt hem aan, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Volgens Mokio is goede begeleiding belangrijk voor zijn ontwikkeling. "Dan weet je precies wat je moet doen. Dan twijfel je minder en maak je vaker de juiste keuzes." De Belgische middenvelder geeft toe dat hij vorig seizoen soms nog zoekende was tijdens wedstrijden, maar denkt dat hij veel kan leren van spelers met een grote staat van dienst. "Voor mij is het fijn dat Daley met zijn ervaring is gekomen. Dat kan een groot verschil maken", aldus Mokio.

Ook over de eerste periode onder trainer Míchel is de jonge middenvelder positief. Hij spreekt van goede gesprekken met de nieuwe oefenmeester en merkt dat de intensiteit op het trainingsveld hoog ligt. Ajax werkt regelmatig met dubbele trainingsdagen en Mokio kan zich vinden in de manier van spelen die de trainer voor ogen heeft.

"Iedereen moet topfit zijn", zegt hij. "We willen de bal zo hoog mogelijk op het veld veroveren en daarna snel toeslaan."

Voor het komende seizoen heeft Mokio duidelijke ambities. De eerste prioriteit is een vaste plek in de basis veroveren. "Mijn eerste doel is een basisplaats afdwingen." Daarnaast wil hij ook aanvallend meer bijdragen. "Ik leg voor mezelf de lat hoog, want alleen op die manier kan ik belangrijk worden."

De middenvelder weet tegelijkertijd dat er nog verbeterpunten zijn. Zijn passing noemt hij als een onderdeel waaraan hij wil werken. "En als er iets niet goed gaat, dan kan ik daar echt van balen. Daar moet ik beter mee omgaan."

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