Mokio maakt basisdebuut: "Slecht veld of niet, dat maakt niet uit"

"Het was een leuke middag. We hebben gewonnen, het kon niet beter", zei hij na afloop bij ESPN. Zaterdag hoorde Mokio dat hij zou starten. "Farioli zei dat ik gewoon mijn spel moest spelen. Ik weet wat ik kan doen. Minuten maken en winnen. Ik moest me gewoon focussen en dan mijn eigen spel spelen."

Dat lukte zondag redelijk, ondanks het belabberde veld in Sittard. "Het was wel even zoeken, maar uiteindelijk hebben we gewonnen. Slecht veld of niet, dat maakt niet uit", zegt Mokio. De Belg merkte veel verschillen tussen Jong Ajax en Ajax 1. "Hier is het meer zakelijk, meer om te winnen eigenlijk. Daar zit je ook in een leerproces en kan je winnen, maar is de ontwikkeling het belangrijkste."

Tot slot ging het nog over het leeftijdsverschil tussen Mokio en Ajax-doelman Remko Pasveer. "Ja, ik weet dat hij iets ouder is dan ik", lachte de Belg. "Hij is eigenlijk de oudste van de ploeg. Hij zei dat ik goed heb gespeeld en mijn ding heb gedaan, dat ik zakelijk ben geweest. En ik kreeg een felicitatie."