Mokio maakt indruk: "Hij schoot zichzelf de geschiedenisboeken in"

Ajax won met 0-2 op bezoek bij Union. "De Eredivisie deed vorige week uitstekende coëfficiëntenzaken met vier overwinningen, maar positief nieuws was ook de entree van de pas zestienjarige Belg Jorthy Mokio op de Europese velden", schrijft Tom Knipping in Voetbal International. "Het van AA Gent gehaalde multitalent maakte bij zijn eerste optreden in de Ajax-basis indruk tegen Union Sint-Gillis."

Met zijn mooie goal verbrak Mokio gelijk een schitterende statistiek. "Op een moeilijk bespeelbaar veld had Mokio steeds de juiste oplossing. Hij schoot zichzelf direct de geschiedenisboeken in als de jongste speler die scoorde in Europa voor een Nederlands team", besluit Knipping.