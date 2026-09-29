Mokio nieuw goudhaantje Ajax? 'Transferwaarde bijna verdubbeld'

Ajax kan in de toekomst mogelijk flink gaan verdienen aan Jorthy Mokio. De pas achttienjarige middenvelder is in een paar maanden tijd veel meer waard geworden.

Volgens de website Transfermarkt is zijn marktwaarde nu maar liefst vijftien miljoen euro. Bij de laatste meting in mei van dit jaar werd zijn transferwaarde nog geschat op acht miljoen euro, waardoor er bijna sprake is van een verdubbeling.

Mokio bleef het afgelopen jaar steeds steken op acht miljoen euro, maar heeft nu een flinke sprong gemaakt. De Congolese Belg is onder de nieuwe Ajax-trainer Míchel regelmatig basisspeler en dat betaalt zich uit. In dertien officiële wedstrijden was Mokio goed voor één goal en één assist.