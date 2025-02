Mokio onthult: "Waarom ik Ajax verkoos boven andere topclubs?"

Jorthy Mokio, Belgisch toptalent van Ajax, heeft zich uitgesproken over zijn keuze voor de Amsterdamse club en zijn eerste gesprek met trainer Francesco Farioli. De zeventienjarige verdediger had vorige zomer aanbiedingen van topclubs zoals PSV, FC Barcelona en RB Leipzig, maar hij wist al snel waar zijn toekomst lag.

"We wilden luisteren naar wat andere clubs te zeggen hadden en ervan leren, maar diep van binnen wist ik dat ik naar Ajax wilde," vertelt Mokio aan Ajax Life. De jonge verdediger was onder de indruk van de kansen die Ajax biedt aan talenten. "Ik zag hoe spelers als Silvano Vos, Jurriën Timber, Jorrel Hato en Ryan Gravenberch zich hier ontwikkelden. En nu speel ik met jongens als Brian Brobbey en Kenneth Taylor. Dan is het toch logisch dat ik als jonge voetballer naar Ajax wil?"

Zijn eerste ontmoeting met Farioli speelde ook een grote rol in zijn keuze. "We spraken in zijn kantoor en hij liet me beelden zien van Dante, de Braziliaanse verdediger met wie hij werkte bij OGC Nice. Hij legde uit welk traject hij voor mij zag: starten bij Jong Ajax en van daaruit doorgroeien." Mokio was direct overtuigd. "Na dat gesprek trainde ik die dag nog met KAA Gent, maar dat voelde al vreemd. Mijn keuze stond vast."