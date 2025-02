Mokio oogst lof: "Hij heeft kwaliteiten die uitzonderlijk zijn"

Met een indrukwekkend optreden als verdedigende middenvelder en een prachtige goal liet Jorthy Mokio (16) donderdag zijn klasse zien in het shirt van Ajax. Trainer Francesco Farioli was na afloop lovend over het Belgische talent.

Farioli kon zijn tevredenheid moeilijk verbergen na de wedstrijd tegen Union. "Zijn optreden was geweldig. Hij bracht kwaliteit en persoonlijkheid en toonde zich fysiek weerbaar. Het doelpunt was de kers op de taart voor hem", vertelt hij tijdens de persconferentie.

Hoewel Mokio bij de jeugd van Ajax vaak als verdedigende middenvelder speelt, koos Farioli er tegen Fortuna voor om hem als linksback op te stellen. "Ik dacht dat het op die positie gemakkelijker voor hem zou zijn om aan te haken bij het eerste elftal." Tegen Union kreeg hij wél de kans om op zijn vertrouwde positie te spelen. Farioli was benieuwd hoe hij zich staande zou houden in een Europese wedstrijd. "Kijk, je weet nooit hoe iemand van zestien reageert op alle emoties van een wedstrijd op dit niveau."

Het antwoord: uitstekend. Mokio viel op met zijn drang naar voren, slimme loopacties en sterke verdedigende ingrepen. In Brussel maakte hij zelfs meer indruk dan bij zijn basisdebuut in Sittard. "Jorthy liet weer zien dat hij zó veelzijdig is", aldus Farioli. "Hij is een van de spelers die het fysieke gedeelte kan combineren met voetballende kwaliteiten. Op drie of vier posities heeft hij kwaliteiten die uitzonderlijk zijn."