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Mokio op de bank bij Ajax? "Dat gaat nu toch een beetje ontstaan"

Niek
Jorthy Mokio op de bank bij Ajax 1
Jorthy Mokio op de bank bij Ajax 1 Foto: © Pro Shots

Ajax gaat zaterdagavond op bezoek bij Fortuna Sittard en Thijs Zwagerman is benieuwd naar de opstelling van de club uit Amsterdam. De verslaggever van ESPN sluit niet uit dat Jorthy Mokio mogelijk naar de reservebank verdwijnt.  

"Dat gaat nu toch een beetje ontstaan met het aantrekken van Sofyan Amrabat", sprak hij bij VoetbalPraat. "Ik verwacht wel dat hij (Amrabat, red.) dit weekend gaat starten en als het aan hem zelf lag had hij tegen Ajax al gestart", aldus Zwagerman, die ook wijst naar de andere posities op het middenveld. 

"Brandt is onomstreden als de meest aanvallende middenvelder en ik vind dat Davy Klaassen het ook best wel goed invult", vervolgt hij. "Het is niet de meest spectaculaire speler, maar hij heeft wel gevoel voor de ruimte en dat kan hij ook lager op het veld. Dat kan een interessante concurrentiestrijd worden."

Kees Kwakman vreest ook dat Mokio het kind van de rekening gaat worden bij Ajax 1. "Dat is toch jammer", reageert hij. "Het is toch een jongen die uiteindelijk minuten moet gaan maken en sterker moet worden. Dan wordt hij ook beter, krijgt hij meer ervaring en gaat hij dingen meer erkennen. Als je hem in de eerste helft zag tegen PSV, de kwaliteit spat er vanaf", besluit Kwakman over de talentvolle middenvelder. 

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