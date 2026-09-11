Mokio op de bank bij Ajax? "Dat gaat nu toch een beetje ontstaan"

Ajax gaat zaterdagavond op bezoek bij Fortuna Sittard en Thijs Zwagerman is benieuwd naar de opstelling van de club uit Amsterdam. De verslaggever van ESPN sluit niet uit dat Jorthy Mokio mogelijk naar de reservebank verdwijnt.

"Dat gaat nu toch een beetje ontstaan met het aantrekken van Sofyan Amrabat", sprak hij bij VoetbalPraat. "Ik verwacht wel dat hij (Amrabat, red.) dit weekend gaat starten en als het aan hem zelf lag had hij tegen Ajax al gestart", aldus Zwagerman, die ook wijst naar de andere posities op het middenveld.

"Brandt is onomstreden als de meest aanvallende middenvelder en ik vind dat Davy Klaassen het ook best wel goed invult", vervolgt hij. "Het is niet de meest spectaculaire speler, maar hij heeft wel gevoel voor de ruimte en dat kan hij ook lager op het veld. Dat kan een interessante concurrentiestrijd worden."