2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Mokio over vreemde uitspraak: "Word er nóg elke dag aan herinnerd"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Jorthy Mokio
Jorthy Mokio Foto: © Pro Shots

Jorthy Mokio wordt deze week 18 jaar. De jonge voetballer van Ajax beschrijft zichzelf als een zeer gevoelige speler, al zou dat ook met zijn nog jonge leeftijd te maken kunnen hebben.

"Ik ben wel gevoelig ja", is Mokio eerlijk tegenover ESPN. "Soms gaat het mijn kant op, soms niet. Soms laat ik m’n hoofd hangen. Als ik niet mijn dag heb, vind ik het wel lastig. Maar ik bedenk me altijd dat er weer een volgende dag is."

Tegen Excelsior zorgde hij ervoor dat de promovendus weer terug kon komen in de wedstrijd, waar hij zich voor verontschuldigd. "Ik heb dit soms als ik gewoon op ben. Dat heeft met concentratie te maken. Het is iets mentaals, daar moet ik zeker aan werken en dan wordt het steeds normaler. Ik moet er zeker stappen in zetten", erkent de back annex middenvelder.

"Er zijn ups en downs geweest dit seizoen, maar ik probeer altijd 100% te geven op de training", zegt Mokio. "Ik heb wel dagen dat ik 100% geef. Ik hoop het elke dag te doen, maar er zijn wel dagen geweest dat ik niet alles kon geven. Dat komt dan door vertrouwen in mezelf. Het is niet zo simpel. Het vraagt veel en vertrouwen is voor mij het grootste deel."

Na de gewonnen wedstrijd tegen Qarabag (2-4) in de Champions League sprak Mokio over zijn 'ballieritme' dat weg zou zijn. "Mijn voetbalritme", legde hij toen uit, na de winnende tegen Feyenoord gemaakt te hebben. "Ik word daar nu nog elke dag aan herinnerd", zegt Mokio. "Mensen zeggen of sturen me dan: je ballieritme is weer terug man."

