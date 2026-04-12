Mokio prijst Ajax-collega na overwinning: "Voelen elkaar goed aan"

bron: ESPN
Jorthy Mokio
Jorthy Mokio Foto: © BSR Agency

Jorthy Mokio heeft zich zaterdag laten zien bij Ajax in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De middenvelder speelde een sterke wedstrijd en leverde ook nog een assist op Mika Godts. Ajax won uiteindelijk met 0-3 van de hekkensluiter.

"Het was een goede wedstrijd", zegt Mokio voor de camera van ESPN. De assist op Godts deed hem extra goed. "Ik sta goed op het veld met Mika, hij heeft een doelpunt meegepakt, daar ben ik heel blij mee."

Afgelopen week zette Mokio zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2031. "Ik heb een goed gesprek gehad met Jordi Cruijff. Ik ben zelf naar hem toe gegaan... We kwamen overeen en daar ben ik alleen maar blij mee."

Opvallend genoeg stond Mokio zaterdag gewoon in de basis, ondanks dat hij eerder deze week te laat was bij een bespreking. "Ja, ik was te laat", bevestigt hij. "Vijf minuten, ik ben de trainer zeker dankbaar", aldus Jorthy Mokio. 

