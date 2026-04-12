Mokio prijst Ajax-collega na overwinning: "Voelen elkaar goed aan"
Jorthy Mokio heeft zich zaterdag laten zien bij Ajax in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De middenvelder speelde een sterke wedstrijd en leverde ook nog een assist op Mika Godts. Ajax won uiteindelijk met 0-3 van de hekkensluiter.
"Het was een goede wedstrijd", zegt Mokio voor de camera van ESPN. De assist op Godts deed hem extra goed. "Ik sta goed op het veld met Mika, hij heeft een doelpunt meegepakt, daar ben ik heel blij mee."
Afgelopen week zette Mokio zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2031. "Ik heb een goed gesprek gehad met Jordi Cruijff. Ik ben zelf naar hem toe gegaan... We kwamen overeen en daar ben ik alleen maar blij mee."
Opvallend genoeg stond Mokio zaterdag gewoon in de basis, ondanks dat hij eerder deze week te laat was bij een bespreking. "Ja, ik was te laat", bevestigt hij. "Vijf minuten, ik ben de trainer zeker dankbaar", aldus Jorthy Mokio.
Baas naar andere positie? "Misschien is hij wel de oplossing"
Mika Godts geeft uitsluitsel over toekomst: "Ik hoef niet weg"
Inan: "Daardoor zat er nooit een duidelijke lijn in het aankoopbeleid"
Mokio prijst Ajax-collega na overwinning: "Voelen elkaar goed aan"
Berghuis bescheiden na 0-3 zege: "Het is maar waar je de lat legt"
Gloukh looft drie teamgenoten: "Kunnen samen nog veel goals maken"
Garcia looft Ajax-speler na 0-3 zege: "Dat hielp ons heel erg"
Ajax rekent simpel af met Heracles, maar eindigt met tien man
Vink enthousiast over Ajacied: "Wat hij doet is echt geweldig"
Óscar García legt keuzes uit: "Hij weet waar hij beter moet worden"
Alderweireld kon bijtekenen bij Ajax: "Zou minder gaan verdienen"
Opstelling Ajax bekend: García kiest niet voor Steur in de basis
Linssen in plaats van Weghorst naar WK? "Waarom eigenlijk niet?"
SC Heerenveen wil Ajax voorbij: "Maar houd voetjes op de grond"
'Ajax laat oog vallen op talentvolle aanvaller uit Portugal'
Oud-Ajacied over mogelijke terugkeer: "Ik sluit ook niets uit"
Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"
Maurice Steijn weer naar topclub? "Dan zou ik het zeker doen"
'André Onana kan zijn carrière nieuw leven inblazen in Turkije'
Rots reageert op interesse Ajax: "Weet dat ik op de radar sta"
Perr Schuurs mogelijk terug naar Ajax? "Wil bewust keuzes maken"
Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Óscar García wijzigt basiself'
Flemming over Ajax-tijd: "Ik dwong het zelf niet genoeg"
'Daley Blind (36) gaat mogelijk de selectie van Ajax versterken'
Huub Stevens: "Als Ajax óók maar iets meer weerstand zou bieden"
Perr Schuurs openhartig: "Ik hoopte dat ik niet meer wakker werd"
Ajax-target weet niets van clausule in contract: "Serieus niet"
Maarten Paes minder dan Pasveer? "Dat lijkt me wel duidelijk"
Flemming blikt terug: "Dat was het afvoerputje van de opleiding"
Garcia eist meer van Ajax-spelers: "Het verlies was teleurstellend"