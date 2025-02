Mokio schiet zichzelf de geschiedenis in: "Eigenlijk is hij vier jaar"

Jorthy Mokio heeft zichzelf de geschiedenisboeken ingeschoten. De zestienjarige Ajacied maakte donderdag tegen Union Sint-Gillis zijn Europees basisdebuut en was daarin meteen trefzeker. Hij is nu de jongste doelpuntenmaker van een Nederlandse club in Europa.

Mokio schooy Rafael van der Vaart uit te geschiedenisboeken met zijn doelpunt. "Rafael zei: Weten we zeker dat hij zestien is? Maar we weten zeker dat hij zestien jaar is", vertelt Jan Joost van Gangelen bij Voetbalpraat, die eigenlijk vertelt dat de middenvelder nog veel jonger is.

"Eigenlijk is hij vier jaar, want hij is een schrikkelkind van 29 februari", aldus de presentator, die duidelijk onder de indruk is van hem. "Een geweldige fysiek, maar dat het zo makkelijk gaat..."