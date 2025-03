Mokio-selectie roept vragen op: "Dat speelt vermoedelijk een rol"

In België is de selectie van Jorthy Mokio voor de Rode Duivels hét gesprek van de dag. De jonge Ajacied, pas 17 jaar, is opgenomen in de eerste selectie van bondscoach Rudi Garcia. Analist Peter Vandenbempt plaatst vraagtekens bij deze beslissing en suggereert dat er meer achter zit.

Mokio, een veelzijdige linkspoot, heeft slechts vijf Eredivisie-wedstrijden gespeeld voor Ajax. Toch krijgt hij de kans om eind maart tegen Oekraïne zijn debuut te maken voor België. "Jorthy Mokio, die pas twee maanden geleden boven water gekomen is bij Ajax", zegt Vandenbempt bij Sporza.

De analist is onder de indruk van Mokio’s talent, vooral na zijn sterke optreden tegen Union Sint-Gillis. "Zeker in die wedstrijd vond ik hem uitmuntend", zegt hij. Maar hij vermoedt dat Mokio’s dubbele nationaliteit meespeelt in de keuze van Garcia: "Ik kan me alleen niet van de indruk ontdoen dat de dubbele nationaliteit een rol gespeeld heeft." Mokio had ook voor DR Congo kunnen kiezen, maar doorliep alle Belgische jeugdelftallen.