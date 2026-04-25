Mokio spreekt zich uit na familiebreuk geruchten: "Beetje onrustig"
De contractverlenging van Jorthy Mokio bij Ajax kende de nodige hobbels, maar inmiddels heeft de middenvelder zijn rust gevonden in Amsterdam. De jonge Belg hakte zelf de knoop door en staat volledig achter zijn keuze, ondanks de onrust die eraan voorafging.
De onderhandelingen sleepten zich lange tijd voort, mede door hoge eisen vanuit zijn entourage. Uiteindelijk besloot Mokio, na zijn achttiende verjaardag, zelf het heft in handen te nemen en zijn toekomst bij Ajax veilig te stellen. "Het was een beetje onrustig. Nadat ik had getekend, was alles gewoon rustig", vertelt hij bij de Ajax clubkanalen. "Niemand kan nog iets zeggen, want ik heb al getekend. Daar ben ik best wel blij mee, want mijn hoofd is leeg en ik kan me volledig focussen op voetbal."
Voor Mokio was het een leerzaam proces, waarin hij voor het eerst zelf de regie pakte. "Ik zei tegen mezelf dat ik voor mezelf moest gaan praten en zelf moest gaan luisteren. Kijken hoe en kijken wat de toekomst kan brengen", legt hij uit. Die aanpak gaf hem vertrouwen. "Het was anders, het was voor mij de eerste keer. Ik ben trots op hoe het is gegaan en heb er geen spijt van."
Met een nieuw contract voor vijf jaar kijkt Mokio vooruit en wil hij zich verder ontwikkelen. "Ik heb nog veel in me, maar dat gaat denk ik pas komen als ik meer bewust ben. Ik doe nog wel eens dingen onbewust, maar als ik er wel bewust van ben, denk ik dat ik veel meer dingen kan laten zien", zegt hij.
Daarbij haalt hij een treffend voorbeeld aan: "Een voorbeeld is mijn eerste goal, tegen Union Berlin. Die scoorde ik onbewust, want ik weet van mezelf dat ik geen goede rechtervoet heb. Maar als je er lekker in zit, ga je onbewust dingen doen, wat je normaal gezien nooit zou doen. Ik wil de mensen laten mezelf laten zien en meer in een man groeien. Ik heb daarvoor nu vijf jaar de tijd. Ik hoop zo snel en zo goed mogelijk mezelf te ontwikkelen."
Mokio spreekt zich uit na familiebreuk geruchten: "Beetje onrustig"
