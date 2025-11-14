Mokio uitgeschakeld op jeugd-WK: geen zorgen over Ajax-duels

Ajax hoeft zich geen zorgen te maken over het ontbreken van Jorthy Mokio. De middenvelder werd vrijdag met België O17 uitgeschakeld op het WK.

België O17 verloor in de zestiende finales met 2-1 uitgeschakeld door de leeftijdsgenoten uit Portugal. Een teleurstellend resultaat voor de Belgen en Mokio, die vol vertrouwen naar het jeugdtoernooi afreisden.

Voor Ajax is het wel goed nieuws. Als België Onder 17 het tot de finale had geschopt, was Mokio pas na de wedstrijden tegen Excelsior en Benfica teruggekeerd naar Amsterdam.