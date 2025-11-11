KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Mokio verklaart lange afwezigheid: "Deze groep 3 jaar niet gezien"

Rik Engelbertink
bron: Sporza
Jorthy Mokio
Jorthy Mokio Foto: © Pro Shots

Ajax moet het even zonder Jorthy Mokio doen. De jonge linkspoot gaat met de Belgische beloften deelnemen aan het WK Onder 17. Samen met Nathan De Cat en Mohammed El Adfaoui sprak hij met de pers. 

De O17 van België heeft de groepsfase al gehaald en mag daarom in Marokko uitkomen. Mokio wordt gevraagd naar waarom hij dit mee wil maken. "Het komt doordat België nog nooit een WK heeft gewonnen", begint de Ajacied. "Waarschijnlijk zijn wij de eersten", klinkt het daarna vol zelfvertrouwen over mogelijk WK-winst tegenover Sporza.

“Het is een eer om ons land te kunnen vertegenwoordigen", vervolgt Mokio. "Ik heb deze groep drie jaar niet gezien. Het zal leuk zijn om mijn oude vrienden terug te zien en ermee te spelen", besluit hij. Als Mokio en België doorstomen tot de finale, mist de middenvelder duels met Ajax. Bij een finaleplaats loopt het toernooi door tot 25 november, waardoor hij niet beschikbaar is voor de wedstrijden tegen Excelsior (22 november) en SL Benfica (25 november).

Het laatste Ajax Nieuws Jorthy Mokio
