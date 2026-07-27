'Mokio verliest concurrentiestrijd bij Ajax': "Zwicht voor eye candy"

Jorthy Mokio heeft volgens Voetbal International nog werk te verrichten om een basisplaats bij Ajax af te dwingen. Na de oefenzege op Burnley (2-1) concludeert journalist Sam Planting dat de achttienjarige Belg voorlopig achter Davy Klaassen en Youri Regeer lijkt te staan in de pikorde.

Volgens Planting lijkt Oscar Gloukh af te stevenen op een vaste plek als nummer tien, terwijl de strijd om de posities daarachter nog volop gaande is. "Waar sommige fans verzuchtten dat de nieuwe trainer afgelopen donderdag met Davy Klaassen en Youri Regeer voor niet al te avontuurlijke passers koos op die twee plekken, demonstreert Jorthy Mokio ook tegen Burnley waarom hij de concurrentiestrijd voorlopig van dit duo lijkt te verliezen."

De analyse richt zich vooral op het tactische spel van Mokio. Volgens Planting zorgt zijn soms wat laconieke manier van verdedigen voor problemen, omdat hij risico's niet altijd goed inschat. De Belg zou geregeld te gretig op de bal jagen, waardoor medespelers, onder wie Jinairo Johnson, in lastige situaties terechtkomen.