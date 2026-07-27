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'Mokio verliest concurrentiestrijd bij Ajax': "Zwicht voor eye candy"

Amber
bron: Voetbal International
Jorthy Mokio
Jorthy Mokio Foto: © Pro Shots

Jorthy Mokio heeft volgens Voetbal International nog werk te verrichten om een basisplaats bij Ajax af te dwingen. Na de oefenzege op Burnley (2-1) concludeert journalist Sam Planting dat de achttienjarige Belg voorlopig achter Davy Klaassen en Youri Regeer lijkt te staan in de pikorde.

Volgens Planting lijkt Oscar Gloukh af te stevenen op een vaste plek als nummer tien, terwijl de strijd om de posities daarachter nog volop gaande is. "Waar sommige fans verzuchtten dat de nieuwe trainer afgelopen donderdag met Davy Klaassen en Youri Regeer voor niet al te avontuurlijke passers koos op die twee plekken, demonstreert Jorthy Mokio ook tegen Burnley waarom hij de concurrentiestrijd voorlopig van dit duo lijkt te verliezen."

De analyse richt zich vooral op het tactische spel van Mokio. Volgens Planting zorgt zijn soms wat laconieke manier van verdedigen voor problemen, omdat hij risico's niet altijd goed inschat. De Belg zou geregeld te gretig op de bal jagen, waardoor medespelers, onder wie Jinairo Johnson, in lastige situaties terechtkomen.

Ook Burnley-middenvelder Hannibal Mejbri wist daar volgens de analyse slim gebruik van te maken. De Tunesiër lokte Mokio regelmatig uit zijn positie en speelde vervolgens de ruimte achter de Ajacied aan. "Bungelt de bal als een soort snoepje voor zijn ogen, dan wil de talentvolle middenvelder doorgaans voor de heroïsche verovering gaan. Hannibal maakt dankbaar gebruik van deze eigenschap, door steevast richting de zone in de rug van Mokio te lopen, wanneer de Ajacied zijn blik op de Engelse opbouw werpt."

Ondanks enkele fraaie acties aan de bal is de conclusie van Planting duidelijk. "Waar Mokio met een paar fraaie balaannames en atletisch uitgevochten duels om de bal meermaals de handen van het publiek op elkaar krijgt in de Johan Cruijff Arena, legt het oefenduel met Burnley wederom bloot dat hij nog een flinke weg te gaan heeft om tot onomstreden basiskracht uit te groeien bij Ajax."

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