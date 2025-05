Mokio wees FC Barcelona af voor Ajax: "Natuurlijk komt dat door"

In de zomer van 2024 verruilde Jorthy Mokio KAA Gent voor Ajax. De Belgische verdediger stond in de belangstelling van meerdere Europese topclubs, waaronder FC Barcelona, maar besloot toch zijn ontwikkeling voort te zetten in Amsterdam.

In een interview met Het Laatste Nieuws wordt Mokio gevraagd naar alle geïnteresseerde clubs. "Tuurlijk komen die dingen wel door tot bij mij. Maar later pas", zegt de jongeling. "FC Barcelona zou op dat moment te snel zijn geweest."

Jorthy Mokio ziet Ajax als een topclub en noemt het de beste club van Nederland. Voor hem was het belangrijk dat hij in Amsterdam de kans krijgt om zich te ontwikkelen, met ruimte om fouten te maken en daarvan weer te leren. "Dit is echt ideaal voor de jeugd", legt hij uit. "De voorbije maanden hebben wel bewezen dat we de juiste keuze hebben gemaakt." Bij Ajax staat Mokio nog tot de zomer van 2027 onder contract.

Mokio is duidelijk over zijn volgende doelen. "Op dit moment ben ik nog een Jong Ajax-speler. Bij de trainingen zit ik zelfs nog niet in de kleedkamer van de A-ploeg", zegt de Belg. "De eerstvolgende stap is dat ik ook echt lid word van het eerste elftal. Tot dan moet ik gewoon geduld hebben en de momenten grijpen die ik krijg."