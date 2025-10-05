Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Moment Ajax-trainer Heitinga viral: Trainer negeert speler volledig

Thomas
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Een opmerkelijk moment tijdens het spektakelstuk tussen Sparta en Ajax (3-3) zorgt voor veel ophef op sociale media. Niet het late gelijkspel van Oscar Gloukh in de 97e minuut, maar een wisselmoment in de slotfase houdt de gemoederen bezig. Het gaat om de manier waarop Ajax-trainer John Heitinga omging met de jonge Jorthy Mokio, die in de 87e minuut naar de kant werd gehaald.

De zeventienjarige middenvelder moest het veld ruimen voor Don-Angelo Konadu, maar kreeg bij zijn vertrek geen blik of schouderklop van zijn trainer. Kijkers merkten dat direct op, en het fragment van de kille wissel verspreidt zich razendsnel op X.

Veel gebruikers vinden het moment tekenend voor de huidige sfeer rond de trainer van de Amsterdammers, die onder vuur ligt vanwege het slechte voetbal.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Wout Weghorst tegen Sparta

Ajax staat voor dilemma in interlandperiode: verandering is nodig

0
Tristan Gooijer

Ajax-huurling krijgt rood na 17 minuten: "Meer kan ik niet zeggen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden John Heitinga Jorthy Mokio
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 FC Groningen 8 3 15
5 NEC Nijmegen 7 8 12
6 AZ 7 4 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd