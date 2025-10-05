Moment Ajax-trainer Heitinga viral: Trainer negeert speler volledig

Een opmerkelijk moment tijdens het spektakelstuk tussen Sparta en Ajax (3-3) zorgt voor veel ophef op sociale media. Niet het late gelijkspel van Oscar Gloukh in de 97e minuut, maar een wisselmoment in de slotfase houdt de gemoederen bezig. Het gaat om de manier waarop Ajax-trainer John Heitinga omging met de jonge Jorthy Mokio, die in de 87e minuut naar de kant werd gehaald.

De zeventienjarige middenvelder moest het veld ruimen voor Don-Angelo Konadu, maar kreeg bij zijn vertrek geen blik of schouderklop van zijn trainer. Kijkers merkten dat direct op, en het fragment van de kille wissel verspreidt zich razendsnel op X.

Veel gebruikers vinden het moment tekenend voor de huidige sfeer rond de trainer van de Amsterdammers, die onder vuur ligt vanwege het slechte voetbal.