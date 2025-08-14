Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Monica Geuze ziet relatie met oud-Ajacied stranden: "Verdrietig"

Stefan
Monica Geuze
Monica Geuze Foto: © BSR Agency

Monica Geuze is niet langer samen met voetballer en voormalig Ajacied James Lawrence. De influencer heeft bevestigd dat de relatie met de huidig speler van Almere City voorbij is.

Aran Bade weet het nieuws te melden in RTL Boulevard. Volgens hem zou Geuze hebben laten weten dat het 'over en uit' is tussen haar en de verdediger. "Ja, verdrietig nieuws", zegt Bade. "Ze laat nu aan ons weten dat het over en uit is met deze prachtige man. Ze hebben elkaar in Londen ontmoet in een Engelse pub. Zij wilde wat eten bestellen en hij ging haar advies geven. Heel jammer dat het nu over en uit is." 

De 32-jarige Lawrence speelt sinds de zomer van 2024 voor Almere City, nadat hij was overgekomen van het Duitse Nürnberg FC. Hij verkaste naar Nederland, mede om dichter bij Geuze te kunnen zijn. Lawrence speelde in de jeugd van Ajax, maar wist het eerste elftal niet te halen. In 2011 vertrok hij uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers.

