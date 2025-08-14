Monica Geuze ziet relatie met oud-Ajacied stranden: "Verdrietig"

Aran Bade weet het nieuws te melden in RTL Boulevard. Volgens hem zou Geuze hebben laten weten dat het 'over en uit' is tussen haar en de verdediger. "Ja, verdrietig nieuws", zegt Bade. "Ze laat nu aan ons weten dat het over en uit is met deze prachtige man. Ze hebben elkaar in Londen ontmoet in een Engelse pub. Zij wilde wat eten bestellen en hij ging haar advies geven. Heel jammer dat het nu over en uit is."

De 32-jarige Lawrence speelt sinds de zomer van 2024 voor Almere City, nadat hij was overgekomen van het Duitse Nürnberg FC. Hij verkaste naar Nederland, mede om dichter bij Geuze te kunnen zijn. Lawrence speelde in de jeugd van Ajax, maar wist het eerste elftal niet te halen. In 2011 vertrok hij uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers.