'Moro benaderd door andere clubs; speler heeft duidelijke voorkeur'

Ajax en Real Valladolid bereikten al een akkoord over een transfersom van 9,5 miljoen euro plus 1,5 miljoen euro aan bonussen. De Spanjaard heeft zijn medische keuring al ondergaan in Barcelona, maar toch laat de presentatie nog even op zich wachten: Real Valladolid wordt momenteel overgenomen. Ajax hoopt Moro spoedig te kunnen presenteren.

Momenteel geniet Moro nog van zijn vakantie. Hij speelde mee met het EK O21. Ajax hoopt de speler snel toe te voegen aan haar selectie. De transfer is op de laatste formaliteiten na helemaal rond. Moro gaat voor vijf jaar tekenen.