"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax

Moro geniet bij Ajax: "Heb al veel goede spelers gezien, maar hij"

Sara
bron: NOS
Raúl Moro
Raúl Moro Foto: © BSR Agency

Met Raúl Moro haalde Alex Kroes een kleine Spaanse pingelaar in huis die niet bang is om de één-op-één op te zoeken. Zijn kwaliteiten als pure dribbelaar zijn steeds minder te zien op de voetbalvelden. Toch zit er volgens Moro nog zo'n speciale speler in de Ajax-selectie. 

"Je ziet steeds minder spelers die maar blijven dribbelen. Tegenwoordig draait het misschien meer om fysiek en snelheid. Maar het is altijd prettig om een speler te zien die doet wat Lamine doet", vertelt Moro tegenover de NOS. "Ik ben ook zo'n soort speler. Er zijn er meer van in Spanje. Veel spelers in het nationale elftal hebben die kwaliteiten."

In de eerste weken op De Toekomst viel vooral Steven Berghuis hem op. "Ik heb al veel goede spelers gezien. Maar Berghuis heeft veel indruk op me gemaakt. Het is een tijd geleden dat ik een linkspoot met zo veel kwaliteit in een team heb gehad."

Ajax Raúl Moro
