Verweij bevestigt: 'Ajax gaat voor die positie nog iemand halen'
'Moro in de belangstelling van vijf clubs; Ajax wil verkopen'

Gijs Kila
bron: Matteo Moretto
Raúl Moro namens Ajax
Raúl Moro namens Ajax Foto: © Pro Shots

Raúl Moro en Ajax zijn in gesprek over zijn toekomst in Amsterdam. De Spaanse buitenspeler, die afgelopen zomer voor elf miljoen euro werd gehaald van Real Valladolid, heeft zijn stempel nog niet kunnen drukken en staat in de belangstelling van meerdere clubs uit LaLiga.

Volgens transferjournalist Matteo Moretto hebben Osasuna, Mallorca, Espanyol, Villarreal en Real Sociedad interesse in Moro en zetten zij in op een huurconstructie. Ajax lijkt echter te mikken op een definitieve transfer, waardoor de komende dagen duidelijk moet worden waar de toekomst van de 21-jarige aanvaller ligt.

Opvallend is dus ook dat de volgende tegenstander in de Champions League van Ajax, Villarreal, zich gemeld heeft voor Moro. De Spaanse buitenspeler beschikt in Amsterdam nog over een contract tot en met 2030.

Raúl Moro
