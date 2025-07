Moro kent Ajax-speler: "Hij zei dat ik me snel thuis zal voelen"

Raúl Moro kijkt uit naar zijn avontuur bij Ajax. De 21-jarige buitenspeler komt over van Real Valladolid en heeft veel vertrouwen in zijn keuze voor de Amsterdammers. In zijn eerste interview met de club spreekt hij vol overtuiging over zijn ambities en de redenen achter zijn overstap naar Nederland.

"Dit is de ideale plek om me te ontwikkelen als voetballer", begint Moro in gesprek met de clubkanalen. "Een club met jonge spelers en veel potentieel. Ik had nul twijfels." De Spaanse vleugelaanvaller staat bekend om zijn snelheid en dribbelvermogen, kwaliteiten die hij nu hoopt te tonen in de Johan Cruijff ArenA. "Ik houd ervan mijn man op te zoeken en benut graag mijn snelheid om zo mijn team te helpen met goals en assists."

Volgens Moro ligt zijn kracht vooral in de één-tegen-één. "Mijn sterke punt is de een-op-een en dribbelen", vertelt hij. "Nu is het tijd om dat hier te laten zien." Hij heeft al gesproken met trainer John Heitinga over zijn rol en doelen. "Eerst wil ik weer in vorm komen. Het is niet dat ik niks heb gedaan, maar ik had wel even vakantie nodig. Nu ga ik elke dag hard werken en dan komen er mooie tijden."

In Amsterdam treft Moro een bekend gezicht: Lucas Rosa, met wie hij eerder samen speelde. "Ik heb anderhalf jaar met hem samengespeeld en we speelden samen op de vleugel. We voelden elkaar goed aan en het is fijn om hem hier weer terug te zien", aldus Moro. "Hij heeft alleen maar mooie dingen gezegd over de club en de stad. Hij zei dat ik me snel thuis zal voelen, dat de groep fijn is en de stad fantastisch."