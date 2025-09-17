Moro lyrisch over teamgenoot: "Ben echt enorm onder de indruk"

Moro stond lang in de belangstelling van Ajax en maakte afgelopen zomer de overstap naar Amsterdam. De Spanjaard is al goed geaard in Nederland. “Ik woon in Badhoevedorp. Het is lekker rustig", vertelt hij in gesprek met de clubkanalen van Ajax. "Ik heb daar alles wat ik nodig heb."

Op de vraag welke Ajacied al het meeste indruk op hem heeft gemaakt, heeft Moro een duidelijk antwoord. “Ik zei het direct toen ik hier aankwam, ik ben echt enorm in de indruk van Steven, Steven Berghuis", zo laat hij weten. "Hoe hij de bal controleert, hoe hij speelt, hoe hij het spel leest, dat heeft echt enorme indruk op me gemaakt."