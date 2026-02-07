Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Moro maakt nu al indruk in Spanje: "Perfect, strak, gekruld"

Gijs Kila
bron: Spaanse media
Raul Moro
Raul Moro Foto: © Pro Shots

De Spaanse pers is overtuigd: Raúl Moro laat nu al zien waarom Osasuna hem deze winter heeft binnengehaald. In de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo speelde de buitenspeler een hoofdrol met een assist en droeg hij bij aan de knappe 1-2 overwinning van Los Rojillos. Dat levert de oud-Ajacied volop lof op in de regionale media.

Voor Moro was het zijn tweede optreden namens Osasuna. Een week eerder maakte hij zijn debuut tegen Villarreal direct in de basis, tegen Celta stond hij 88 minuten op het veld. Zijn bijdrage was beslissend bij de openingstreffer, waarna Osasuna de zege over de streep trok. Het Diario de Noticias de Navarra beoordeelde zijn optreden met een 7 en concludeerde: "Hij was scherper dan op zijn debuutdag."

In een ander artikel is dezelfde krant zelfs nog enthousiaster over de impact van Moro. "Hij heeft het team enorm verbeterd. Braulio Vázquez verdient lof voor het aantrekken van twee spelers die het niveau van de selectie hebben verhoogd", schrijft het medium, doelend op Moro en winteraanwinst Javi Galán. Daarbij wordt ook vooruitgekeken: "Met Moro en rechtsbuiten Víctor Muñoz kan Osasuna zelfs terugkeren naar het ouderwetse vleugelspel waar de fans van Osasuna eerder zo van hebben genoten."

Ook Diario de Navarra, een andere lokale krant uit Pamplona, zag hoe Moro het aanvalsspel nieuw leven inblies. De krant wijst op het aanvallende trio achter spits Budimir en schrijft: "Achter spits Budimir stond een formidabel aanvallend trio opgesteld, met: Víctor, Aimar Oroz en Moro. Met hen op het veld kon er elk moment een doelpunt vallen."

Specifiek bij de assist van Moro wordt uitgebreid stilgestaan. "Hij pakte de bal op en rukte een paar meter op, waarbij hij een paar keer omhoog keek naar de koning der afwerkers", aldus de krant over Budimir. Over de beslissende pass is het oordeel glashelder: "Het was de eerste geweldige voorzet van Moro in het shirt van Osasuna. De voorzet was namelijk perfect, strak, gekruld en belandde precies op het hoofd van Budimir."

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Stije Resink

Resink krijgt transferadvies: "Bij Ajax geen echte nummer zes"

0
Maher Carrizo

Beste rol voor Carrizo uitgelegd: "Dat heeft een verklaring"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Raúl Moro
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties