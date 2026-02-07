Moro maakt nu al indruk in Spanje: "Perfect, strak, gekruld"

De Spaanse pers is overtuigd: Raúl Moro laat nu al zien waarom Osasuna hem deze winter heeft binnengehaald. In de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo speelde de buitenspeler een hoofdrol met een assist en droeg hij bij aan de knappe 1-2 overwinning van Los Rojillos. Dat levert de oud-Ajacied volop lof op in de regionale media.

Voor Moro was het zijn tweede optreden namens Osasuna. Een week eerder maakte hij zijn debuut tegen Villarreal direct in de basis, tegen Celta stond hij 88 minuten op het veld. Zijn bijdrage was beslissend bij de openingstreffer, waarna Osasuna de zege over de streep trok. Het Diario de Noticias de Navarra beoordeelde zijn optreden met een 7 en concludeerde: "Hij was scherper dan op zijn debuutdag."

In een ander artikel is dezelfde krant zelfs nog enthousiaster over de impact van Moro. "Hij heeft het team enorm verbeterd. Braulio Vázquez verdient lof voor het aantrekken van twee spelers die het niveau van de selectie hebben verhoogd", schrijft het medium, doelend op Moro en winteraanwinst Javi Galán. Daarbij wordt ook vooruitgekeken: "Met Moro en rechtsbuiten Víctor Muñoz kan Osasuna zelfs terugkeren naar het ouderwetse vleugelspel waar de fans van Osasuna eerder zo van hebben genoten."

Ook Diario de Navarra, een andere lokale krant uit Pamplona, zag hoe Moro het aanvalsspel nieuw leven inblies. De krant wijst op het aanvallende trio achter spits Budimir en schrijft: "Achter spits Budimir stond een formidabel aanvallend trio opgesteld, met: Víctor, Aimar Oroz en Moro. Met hen op het veld kon er elk moment een doelpunt vallen."

Specifiek bij de assist van Moro wordt uitgebreid stilgestaan. "Hij pakte de bal op en rukte een paar meter op, waarbij hij een paar keer omhoog keek naar de koning der afwerkers", aldus de krant over Budimir. Over de beslissende pass is het oordeel glashelder: "Het was de eerste geweldige voorzet van Moro in het shirt van Osasuna. De voorzet was namelijk perfect, strak, gekruld en belandde precies op het hoofd van Budimir."