Geschreven door Jessica Westdijk 17 dec 2019 om 14:12

Ajax wordt gelinkt een de 21-jarige Nikola Moro. De middenvelder speelt op dit moment bij Dinamo Zagreb en volgens Sportske Novosti heeft Ajax interesse.

Ook AS Monaco zou de middenvelder op de voet volgen. Hij zou ongeveer € 15 miljoen moeten kosten, al verwacht het Kroatische medium dat de club bereid is in prijs te zakken. Al sinds 2015 speelt Moro in het eerste elftal van Dinamo Zagreb.

Dit seizoen speelde Moro ook met Dinamo Zagreb in de Champions League. In een poule met Manchester City, Atalanta en Shakthar Donetsk eindigde Dinamo uiteindelijk op de laatste plaats. Al had het tot de laatste speelronde nog zicht op overwintering.