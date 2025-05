Moro openhartig over Ajax-interesse: "Zijn altijd blijven praten"

Raúl Moro heeft zich uitgesproken over de interesse van Ajax afgelopen winter. De vleugelaanvaller van Real Valladolid leek op weg naar Amsterdam, maar bleef uiteindelijk in Spanje.

Ajax en Real Valladolid kon geen akkoord bereiken over de transfersom. Zelf zag Moro het wel zitten naar Amsterdam te komen. "Het was iets waar iedereen (mijn zaakwaarnemers en mijn familie) positief over was", vertelt hij aan Mundo Deportivo. "Hoewel de blessure kwam en de zaken ingewikkeld hadden kunnen worden, respecteerde ik uiteindelijk het besluit van de club. Maar eerlijk gezegd was het voor mij een hele goede optie."

De 22-jarige Spanjaard weet niet of een eventuele transfer deze zomer opnieuw aan de orde is. "We zijn altijd blijven praten, maar ik denk niet dat er enige beweging zal komen totdat het EK voorbij is", beseft hij. "Er kunnen belangrijke dingen gebeuren in de euro, afhankelijk van de rol die we spelen. Op dit moment staat alles stil."