Ajax historie & oud-spelers

Moro schuldbewust na Ajax-exit: "Heb me niet goed aangepast"

Max
bron: Osasuna
Raúl Moro
Raúl Moro Foto: © BSR Agency

Raul Moro keerde deze week terug naar Spanje. Na een teleurstellend halfjaar bij Ajax tekende de vleugelaanvaller nu een contract bij Osasuna. 

Ajax zat lang achter Moro aan, maar de Spanjaard kon de afgelopen maanden weinig indruk maken in Amsterdam. "Het was moeilijk om me aan te passen, ook vanwege de taal. Ik heb me niet goed aangepast", legt hij uit in gesprek met de clubkanalen van zijn nieuwe werkgever Osasuna. 

Moro is blij weer terug te zijn in Spanje. "Spaans voetbal is het voetbal dat ik het liefst speel. De afgelopen maanden had ik niet veel vertrouwen, maar nu ben ik op de juiste plek terechtgekomen", aldus de vleugelaanvaller. "Het belangrijkste is dat ik hier ben. We zijn enkele weken in gesprek geweest en nu is het eindelijk rond."

Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Raúl Moro
