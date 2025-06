'Moro-transfer rond; target naar Ajax'? "Dat is de verwachting"

"Een buitenspeler die zowel op links als rechts kan, met diepgang en een dribbel. Dat is het criterium in de zoektocht naar een nieuwe flankenflitser", meldt ESPN over de wensen van Ajax. "Raúl Moro voldoet aan alle criteria en de jonge Spanjaard is het toptarget op deze positie."

Real Valladolid en Ajax waren deze winter al dichtbij een overgang van de speler, die dankzij een blessure niet naar Ajax kwam. "Ajax is Moro in de tussentijd allesbehalve vergeten en onderhield het afgelopen halfjaar dan ook regelmatig contact met de rechtspoot."

"Dat hij met Valladolid degradeerde uit La Liga leek een positieve invloed te hebben op de vraagprijs, maar gezien zijn potentie vraagt de Spaanse degradant nog steeds een bedrag van tussen de twaalf en vijftien miljoen euro", weet het medium.

"Nu hij zich ook positief liet zien bij Jong Spanje op het EK Onder 21 in Slowakije, zal Ajax snel toe moeten slaan om kapers op de kust voor te blijven", weet ESPN. "Moro is al persoonlijk akkoord met Ajax en de verwachting is dat de clubs er ook spoedig uit zullen komen."