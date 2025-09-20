AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Moro-wissel wekt verbazing: "En dan vergeet je het belangrijkste"

Sara
bron: Voetbal International
Raúl Moro
Raúl Moro Foto: © BSR Agency

Een opvallend moment in de tweede helft van Ajax - Inter. Raúl Moro viel in, maar leek niet te weten of hij nou links voorin of rechts voorin moest staan. "Raúl moest vanaf de rechterkant spelen", zei Heitinga.

"Ik kan me daar eigenlijk helemaal niets bij voorstellen, hoe dat kan", blikt Simon Zwartkruis terug op het wisselmoment van Moro bij Voetbal International. "Dat kan niet", beaamt ook Lentin Goodijk. "Je bent natuurlijk met heel veel dingen bezig op zo'n moment. Wie gaat eruit, spelhervattingen en alles moet snel gebeuren. En dan vergeet je het belangrijkste: zeggen waar iemand gaat spelen."

"Als je de helft van de tijd links of rechts speelt, is het wel handig om te weten. Als staf heb je het de hele tijd over details en dat alles moet kloppen. En dan vergeet je zelf als staf zoiets belangrijks, dat ziet er natuurlijk niet lekker uit. Maar we moeten het niet te groot maken natuurlijk. Het was ook wel redelijk snel opgelost", besluit Goodijk. 

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Sven Mislintat

Van Seumeren over miljoenenverlies: "Kijk maar eens naar Ajax"

0
Hélène Hendriks

Hendriks doet onthulling: "Ajax wilde hem eerst als hoofdtrainer"

0
Lees meer:
Ajax Ajax wedstrijden Het laatste Ajax Nieuws Raúl Moro
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd