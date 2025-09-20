Moro-wissel wekt verbazing: "En dan vergeet je het belangrijkste"

Een opvallend moment in de tweede helft van Ajax - Inter. Raúl Moro viel in, maar leek niet te weten of hij nou links voorin of rechts voorin moest staan. "Raúl moest vanaf de rechterkant spelen", zei Heitinga.

"Ik kan me daar eigenlijk helemaal niets bij voorstellen, hoe dat kan", blikt Simon Zwartkruis terug op het wisselmoment van Moro bij Voetbal International. "Dat kan niet", beaamt ook Lentin Goodijk. "Je bent natuurlijk met heel veel dingen bezig op zo'n moment. Wie gaat eruit, spelhervattingen en alles moet snel gebeuren. En dan vergeet je het belangrijkste: zeggen waar iemand gaat spelen."

"Als je de helft van de tijd links of rechts speelt, is het wel handig om te weten. Als staf heb je het de hele tijd over details en dat alles moet kloppen. En dan vergeet je zelf als staf zoiets belangrijks, dat ziet er natuurlijk niet lekker uit. Maar we moeten het niet te groot maken natuurlijk. Het was ook wel redelijk snel opgelost", besluit Goodijk.