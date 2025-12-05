AD Voetbalpodcast
Mossou: "Ajax had er voordeel van om zonder publiek te spelen"
Mossou: "Ajax had er voordeel van om zonder publiek te spelen"

Cherine
Sjoerd Mossou
Sjoerd Mossou

Sjoerd Mossou laat in de AD Voetbalpodcast weinig heel van de KNVB over het doorgeschoven duel tussen Ajax en FC Groningen. Volgens hem is Groningen flink benadeeld door de chaotische gang van zaken.

"Je moet je niet laten verleiden door ergernis en chagrijn over hoe het allemaal loopt", begint Mossou. "Maar als ik directielid van Groningen was, zou ik er echt ziek van zijn. Ze zijn enorm benadeeld door deze ellende." 

FC Groningen speelt door de verplaatsing van het duel binnen vier dagen zowel op dinsdag als vrijdag. "Puur formeel werd er nog geprobeerd om de wedstrijd te verzetten, maar dat is in de verste verte niet gelukt. Ik vraag me af hoe serieus dat überhaupt geprobeerd is", vertelt hij.

Mossou noemt het opvallend dat Ajax in een lege Johan Cruijff Arena speelde. "Het is misschien amateurpsychologie, maar Ajax had er voordeel van om zonder publiek te spelen. Mede doordat ze dan minder druk vanuit het thuispubliek hebben", verklaart de journalist.

Hij vindt vooral dat Groningen de KNVB terecht stevig kan bekritiseren. "Daar moet je als spelersgroep niet in vervallen, niet denken: we hebben het zo zwaar. Maar op directieniveau en als supporters mag je best zeggen: 'We worden hier gewoon genaaid door iets waar we geen enkele invloed op hebben'", aldus Mossou.

