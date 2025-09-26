Mossou dacht aan oud-Ajacied: "Zoiets mafs hadden we vaker gezien"

Sjoerd Mossou zag dat Robin van Persie afgelopen week zijn opstelling op de schop gooide voor het Europese duel in Braga. En dat deed de journalist denken aan voormalig Ajacied Francesco Farioli.

"Zoiets mafs hadden we vaker gezien", vergelijkt Mossou in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Afgelopen seizoen deed Ajax-trainer Francesco Farioli ongeveer hetzelfde, destijds op nota bene de drempel van de kwartfinale tegen Eintracht Frankfurt. Geheel vrijwillig liet de coach zijn team uitschakelen in een belangrijk Europees toernooi: een zelden vertoonde frats die Farioli niet meer te boven zou komen."

"Farioli dacht destijds slim te zijn in Frankfurt", vervolgt hij. "Door zich uit te schakelen met een team vol wisselspelers, zou Ajax in het slot van de competitie wellicht wat conditioneel voordeel hebben. Precies het tegenovergestelde bleek waar. Net als Farioli dacht ook Van Persie slim te zijn. De landstitel, of op zijn minst plaatsing voor de Champions League, wordt dit seizoen als belangrijker en waardevoller beschouwd."

"Maar ook hierin schuilt een denkfout: zolang Nederland op deze stompzinnige manier coëfficiëntenpunten blijft weggooien, verliezen we op korte termijn die extra Champions League-plaats vanzelf weer - met directe gevolgen voor clubs als Feyenoord en Ajax. Het zal geen toeval zijn dat Farioli en Van Persie allebei jonge coaches zijn. Het trainersvak is anno 2025 hartstikke moeilijk en complex geworden, omdat je voortdurend het risico loopt verstrikt te raken tussen hoofdzaken en bijzaken", aldus Mossou.