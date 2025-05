Mossou: "Één man betuigde deze week medeleven met Wout Weghorst"

Wout Weghorst had zijn emoties niet onder controle op zondagmiddag na het mislopen van de titel met Ajax. Hij sloeg na het duel met FC Twente vol in op een camera toen hij gefilmd werd terwijl hij het Ajax-publiek bedankte. Sjoerd Mossou vindt daar wel wat van.

"Zondagmiddag deelde de Ajax-spits opeens een klap uit aan de lens van een cameraman, die nota bene net een prachtig steadyshot had gemaakt van het treurende, eensgezinde Ajax-team dat werd toegezongen door de F-Side", blikt hij terug op de website van het Algemeen Dagblad. "Weghorst was er niet van gediend, wat erg ironisch was: weinig voetballers zijn doorgaans zo gek op de camera’s als juist hij, maar nu kwam het blijkbaar even niet uit", aldus Mossou.

"Niettemin betuigde één man deze week hartstochtelijk medeleven met de Ajax-spits uit Borne, een paar dagen voor het camera-incident", weet hij. "Danny Koevermans wist als geen ander hoe het voelt om op onvoorstelbare wijze een landstitel mis te lopen, nadat hij dat zelf meemaakte als AZ-spits in het memorabele seizoen 2006/2007. En dus brak De Koef dapper een lans voor Weghorst, als spitsen onder elkaar", constateert Mossou.

"Met empathie sprak Koevermans vrijdag over het verdriet van Wout, een sportman die de grootste teleurstelling van zijn carrière doormaakt, en die daarom alle recht heeft op grote emoties. Zit wat in. Maar toch: handen af van cameramensen die gewoon hun werk doen", waarschuwt de verslaggever, die wel heeft genoten van het 'afscheid' van Francesco Farioli. "Het applaus klaterde van de tribunes in de Johan Cruijff Arena, niet in de laatste plaats bedoeld voor deze intelligente, authentieke, onafhankelijke geest in zijn eeuwige zwarte coltrui. Farioli vertrekt met een litteken uit Amsterdam, maar wel door de voordeur."