Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Mossou genegeerd door voormalig Ajacied: "Hij liep straal door"

Niek
Sjoerd Mossou
Sjoerd Mossou

Sunderland verloor vorige week met 3-0 op bezoek bij Brentford en dat zorgde waarschijnlijk voor veel frustratie bij voormalig Ajax-speler Brian Brobbey. Sjoerd Mossou laat in de AD Voetbalpodcast namelijk weten dat hij na afloop in de mixed zone compleet genegeerd werd door de Nederlandse spits. 

“Brian Brobbey liep straal door", blikt hij terug. "Dat was lang geleden, moet ik eerlijk zeggen. Dat maak ik niet vaak meer mee met Nederlandse spelers. Over het algemeen stoppen die altijd. Brobbey had geen zin. Ik heb weleens een kritisch stukje over Brobbey geschreven, tijdens zijn Ajax-tijd, toen hij niet zo goed presteerde. Het kan zijn dat hij daar nog een soort van boos over is", suggereert Mossou. 

“Dat zou ik dan nog wel een acceptabele reden vinden”, vervolgt de verslaggever, die zelf supporter is van NAC Breda. "Het zou erger zijn als hij gewoon schijt heeft aan de media of zijn eigen presentatie, op een arrogante manier. Dat is meestal een minder goed teken bij een opkomende speler. Ik hoop dat hij mij gewoon een lul vindt", besluit Mossou over de potentiële Oranje-international. 

