Mossou kritisch: "Dat mag de leiding van Ajax zich aanrekenen"

Ajax leek het de eerste helft nog wel onder controle te hebben woensdagavond. "Maar wat na afloop overbleef was toch vooral het gevoel van een vrijwel kansloze exercitie van jongens tegen mannen", schrijft Mossou in het Algemeen Dagblad.

De Amsterdammers incasseerden twee doelpunten uit een hoekschop. "Dat is geen toeval, evenmin een momentopname. Onlangs in het uitduel met de reuzen van FC Volendam bleek ook al pijnlijk hoe fragiel dit Ajax is, zowel in de lengte als in de breedte", oordeelt Mossou. "Dat mogen óók de scouting en technische leiding van Ajax zich aanrekenen. Slechts spits Wout Weghorst brengt met zijn 1.97 wat lengte in de strijd, verder is reserve Josip Sutalo de enige veldspeler van 1.90 meter of langer."

Volgens Mossou ontbreekt het bij Ajax aan duelkracht. "Uiteraard past het van oudsher bij de Amsterdamse spelfilosofie om éérst naar technische en tactische vaardigheden te kijken. In de eredivisie is dat normaal gesproken ruim voldoende: van Ajax mag je verwachten dat het beter voetbalt dan de meeste tegenstanders", aldus de journalist. "Maar op het podium van de Champions League is fysieke kracht haast een basisvoorwaarde voor het fundament van een elftal."