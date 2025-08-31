AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Het laatste Ajax Nieuws

Mossou kritisch: "Een soort verkrachting van het Ajax-embleem"

Voetbal
Cherine Benjmil
Sjoerd Mossou
Sjoerd Mossou Foto: © YouTube Rijnmond

Een deskundig panel van mode- en voetbalkenners beoordeelde de nieuwste uitshirts. Het tenue van Ajax kreeg daarbij veel kritiek. Het pakje van de Amsterdammers viel niet bij iedereen in de smaak.

Eefje Oomen vindt het tricot met waterthema ‘niet om aan te zien’. "Er gebeurt veel te veel. Ze hadden moeten kiezen tussen de mooie kleur of een leuke tekening van golven", vertelt ze tegenover het Algemeen Dagblad. Ze krijgt bijval van Fabian van der Poll, die zegt dat hij ‘niet voor dit shirt naar de winkel zou gaan’. "Maar het is een leuk shirt voor kinderen", vertelt hij. 

Sjoerd Mossou is nog kritischer en vindt dat Ajax een ‘kinky’ uitshirt heeft geprobeerd te maken. "Het thuisshirt is mede door dat teruggekeerde embleem juist heel erg mooi. Bij het uitshirt is dat embleem in een gekke kleurstelling. Eigenlijk is dat een soort verkrachting van het embleem", aldus de AD-journalist.

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 FC Groningen 4 0 6
