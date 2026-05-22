Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

bron: ESPN

Anco Jansen en Sjoerd Mossou zijn niet onder de indruk van Wout Weghorst. De spits van Ajax kreeg weer de kans tegen FC Groningen (2-0), maar kon na afloop rekenen op kritiek. 

Ajax speelde een prima wedstrijd en plaatste zich voor de finale van de play-offs tegen FC Utrecht. Dat gold volgens Mossou echter niet voor Weghorst. "Dat was wel de grote dissonant in het spel van Ajax", oordeelt hij in Voetbalpraat van ESPN

Weghorst lijkt komende zomer wel met Oranje mee naar het WK te gaan. "Hij is pinchhitter en moet oorlog maken in de laatste tien minuten. Maar je mag op zich toch wel een bepaalde ondergrens verwachten van een speler van het Nederlands elftal die naar een WK gaat", aldus Mossou. "Als je dit seizoen Weghorst hebt bekeken, dan is het ergens ook wel heel erg armoe dat hij nog meegaat."

De journalist weet dat Weghorst in het verleden wel van waarde is geweest voor het Nederlands elftal. "Hij heeft het geweldig gedaan in die rol, bijvoorbeeld op het WK in Qatar, maar dat is natuurlijk ook al een tijdje geleden. Voor een spits van het Nederlands elftal is het wel heel dun."

Ook Jansen is kritisch op de spits van Ajax, die tegen FC Volendam zeer ongelukkig was. "Dat was echt niveau DOSKO'32 (winnaar van Wedstrijd van je Leven, red.). Als je als spits van Ajax en het Nederlands elftal daar niet in je handelen minimaal tot een schot komt, dat was echt bizar om te zien", aldus de voormalig profvoetballer. "Het zag er zo ongelooflijk slecht uit."

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

