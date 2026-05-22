Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

Ajax speelde een prima wedstrijd en plaatste zich voor de finale van de play-offs tegen FC Utrecht. Dat gold volgens Mossou echter niet voor Weghorst. "Dat was wel de grote dissonant in het spel van Ajax", oordeelt hij in Voetbalpraat van ESPN.

Weghorst lijkt komende zomer wel met Oranje mee naar het WK te gaan. "Hij is pinchhitter en moet oorlog maken in de laatste tien minuten. Maar je mag op zich toch wel een bepaalde ondergrens verwachten van een speler van het Nederlands elftal die naar een WK gaat", aldus Mossou. "Als je dit seizoen Weghorst hebt bekeken, dan is het ergens ook wel heel erg armoe dat hij nog meegaat."