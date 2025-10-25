Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Mossou luidt noodklok: "Ik zou me ondertussen grote zorgen maken"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Sjoerd Mossou
Sjoerd Mossou Foto: © Pro Shots

Sjoerd Mossou heeft in zijn column voor het Algemeen Dagblad zijn zorgen over Ajax uitgesproken. Hij analyseert de huidige situatie bij de Amsterdammers en vindt dat de fans in Amsterdam zich zorgen moeten maken.

Mossou steekt van wal. "Geen enkel elftal blijft lang bij elkaar, dus binnen twee zomermaanden kan alles weer kantelen. Een plots ontslagen trainer, een dickpic, een paar miskopen, wat gedoe rondom de technisch directeur en opeens is er weer een nieuwe titelfavoriet. Het verleden bewijst dat. Ajax en PSV waren soms allebei een paar jaar oppermachtig, af en toe onderbroken door Feyenoord, en daarna volgde er weer vrolijk een wisseling van de wacht."

Hij denkt dat fans zich achter de oren moeten krabben in de hoofdstad. "Toch zou ik me als Ajax-supporter ondertussen grote zorgen maken. Het Bayern München van Nederland gaat ‘m sowieso niet worden, die droom hebben ze in Amsterdam zelf alvast vakkundig om zeep geholpen", besluit hij.

