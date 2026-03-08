Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Mossou noemt Ajax 'het ware probleem van Nederlands voetbal"

Sara
bron: Algemeen Dagblad
Ajax baalt
Ajax baalt Foto: © BSR Agency

Sjoerd Mossou heeft hevige kritiek geuit op de gang van zaken binnen het Nederlandse voetbal. De KNVB denkt erover na om de play-offs om Europees voetbal af te schaffen. Dat heeft volgens de journalist vooral te maken met de 'kneuzen' van Ajax en Feyenoord.

Door het afschaffen van de play-offs hoopt de Eredivisie voortaan elk seizoen 'de sterkste Nederlandse clubs' af te kunnen vaardigen in Europa. Het idee erachter is om weer snel aan te kunnen haken bij de beste zes competities van Europa. 

"Nu ben ik heus voorstander van allerlei creatieve plannen om het Nederlandse voetbal omhoog te trekken uit de blubber, maar dit lijkt me vooral lachwekkend gerommel in de marge", is Mossa kritisch op de plannen in het Algemeen Dagblad.

"Maar bovenal gaat dit geneuzel volledig voorbij aan het ware probleem van het huidige Nederlandse voetbal: Ajax en Feyenoord. Onze twee klassieke topclubs die er nu al jaren een gênante janboel van maken op zo’n beetje elk denkbaar gebied", haalt Mossou hard uit. 

"In plaats van een waardig uithangbord te zijn voor ons voetbal, zijn Ajax en Feyenoord anno 2026 verworden tot twee beschamende varianten op een lachfilm", vervolgt hij. "Bestuurlijk gekonkel, geldverslindende miljoenentransfers, belachelijk slecht voetbal en een krankzinnig trainersbeleid: PSV heeft ondertussen zó weinig concurrentie dat het niet eens meer achterom hoeft te kijken. Bij Telstar en Excelsior valt al maandenlang méér spelidee en visie te ontdekken dan bij de twee grootste clubs van Nederland."

"In de Kuip en de Arena gebeuren voortdurend onnavolgbare dingen bovendien. Bij Ajax kozen ze afgelopen zomer doelbewust voor 'méér Ajax-dna', resulterend in de allerdomste trainerswissel in de geschiedenis van het universum", is Mossou snoeihard. 

"We kunnen urenlang vergaderen over hoe we het Nederlandse voetbal precies moeten redden, maar het komt pas goed zodra die kneuzen bij Ajax en Feyenoord eindelijk weer een beetje normaal gaan doen", besluit hij. 

Gerelateerd:
Ajax in 2010

Ajacieden konden niet overweg: "Zij gunden elkaar gewoon niets"

0
Brian Brobbey

Kieft positief over Ajax-aanvaller: "Die vind ik beter dan Brobbey"

0
Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties