Mossou noemt Ajax 'het ware probleem van Nederlands voetbal"

Sjoerd Mossou heeft hevige kritiek geuit op de gang van zaken binnen het Nederlandse voetbal. De KNVB denkt erover na om de play-offs om Europees voetbal af te schaffen. Dat heeft volgens de journalist vooral te maken met de 'kneuzen' van Ajax en Feyenoord.

Door het afschaffen van de play-offs hoopt de Eredivisie voortaan elk seizoen 'de sterkste Nederlandse clubs' af te kunnen vaardigen in Europa. Het idee erachter is om weer snel aan te kunnen haken bij de beste zes competities van Europa.

"Nu ben ik heus voorstander van allerlei creatieve plannen om het Nederlandse voetbal omhoog te trekken uit de blubber, maar dit lijkt me vooral lachwekkend gerommel in de marge", is Mossa kritisch op de plannen in het Algemeen Dagblad.

"Maar bovenal gaat dit geneuzel volledig voorbij aan het ware probleem van het huidige Nederlandse voetbal: Ajax en Feyenoord. Onze twee klassieke topclubs die er nu al jaren een gênante janboel van maken op zo’n beetje elk denkbaar gebied", haalt Mossou hard uit.

"In plaats van een waardig uithangbord te zijn voor ons voetbal, zijn Ajax en Feyenoord anno 2026 verworden tot twee beschamende varianten op een lachfilm", vervolgt hij. "Bestuurlijk gekonkel, geldverslindende miljoenentransfers, belachelijk slecht voetbal en een krankzinnig trainersbeleid: PSV heeft ondertussen zó weinig concurrentie dat het niet eens meer achterom hoeft te kijken. Bij Telstar en Excelsior valt al maandenlang méér spelidee en visie te ontdekken dan bij de twee grootste clubs van Nederland."

"In de Kuip en de Arena gebeuren voortdurend onnavolgbare dingen bovendien. Bij Ajax kozen ze afgelopen zomer doelbewust voor 'méér Ajax-dna', resulterend in de allerdomste trainerswissel in de geschiedenis van het universum", is Mossou snoeihard.

"We kunnen urenlang vergaderen over hoe we het Nederlandse voetbal precies moeten redden, maar het komt pas goed zodra die kneuzen bij Ajax en Feyenoord eindelijk weer een beetje normaal gaan doen", besluit hij.