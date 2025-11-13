AD Voetbalpodcast
Mossou over opvolger Heitinga: "Verwacht dat hij kandidaat is"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Mossou over opvolger Heitinga: "Verwacht dat hij kandidaat is"

Arthur
bron: AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou voor de camera van het Algemeen Dagblad
Sjoerd Mossou voor de camera van het Algemeen Dagblad Foto: © Pro Shots

Sjoerd Mossou waarschuwt Paul Simonis dat hij goed moet nadenken, mocht Ajax hem serieus overwegen als nieuwe trainer. Volgens het Duitse Sky Sport behoort Simonis in ieder geval tot de kandidaten.

"Ik verwacht wel dat hij een kandidaat is, want er zijn niet veel smaken", zegt Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Eerder deze week meldde dezelfde krant nog dat Erik ten Hag had bedankt om John Heitinga op te volgen.

"Dus het is nogal logisch dat hij een kandidaat is", vervolgt Mossou over Simonis. "Of hij het gaat worden en hij het zelf wil, weet ik niet. Wil je als jonge trainer met een vrij klein cv in die ondoorzichtige politieke slangenkuil aan de slag? Hij heeft net Wolfsburg gehad en ik denk dat Wolfsburg qua politieke intriges kattenpis is vergeleken bij Ajax."

Vorig seizoen stond de veertigjarige Simonis voor het eerst volledig zelfstandig aan het roer. Dat deed hij met succes: met Go Ahead Eagles presteerde hij opvallend goed in de Eredivisie en bovendien won hij met de club uit Deventer de KNVB Beker.

Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
