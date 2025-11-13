Mossou over opvolger Heitinga: "Verwacht dat hij kandidaat is"
Sjoerd Mossou waarschuwt Paul Simonis dat hij goed moet nadenken, mocht Ajax hem serieus overwegen als nieuwe trainer. Volgens het Duitse Sky Sport behoort Simonis in ieder geval tot de kandidaten.
"Ik verwacht wel dat hij een kandidaat is, want er zijn niet veel smaken", zegt Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Eerder deze week meldde dezelfde krant nog dat Erik ten Hag had bedankt om John Heitinga op te volgen.
"Dus het is nogal logisch dat hij een kandidaat is", vervolgt Mossou over Simonis. "Of hij het gaat worden en hij het zelf wil, weet ik niet. Wil je als jonge trainer met een vrij klein cv in die ondoorzichtige politieke slangenkuil aan de slag? Hij heeft net Wolfsburg gehad en ik denk dat Wolfsburg qua politieke intriges kattenpis is vergeleken bij Ajax."
Vorig seizoen stond de veertigjarige Simonis voor het eerst volledig zelfstandig aan het roer. Dat deed hij met succes: met Go Ahead Eagles presteerde hij opvallend goed in de Eredivisie en bovendien won hij met de club uit Deventer de KNVB Beker.