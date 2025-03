Van der Vaart geprezen na akkefietje: "Onderschat en zeldzaam talent"

Het was een veelbesproken voorval afgelopen zondag. Na de gewonnen penaltyreeks tegen het Nederlands elftal haalde Spanje-aanvaller Lamine Yamal met een Instagram-post uit naar Rafael van der Vaart, die onlangs had gezegd zich te ergeren aan de maniertjes van het grote talent.

"Kort nadat Lamine Yamal zondagavond van het Nederlands elftal had gewonnen, plaatste hij op zijn Instagramaccount twee foto’s van Rafael van der Vaart. Erg flatteus stond de NOS-analyticus er niet op", begint Sjoerd Mossou in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Op de foto’s keek Van der Vaart alsof hij aan het poepen was - en tegelijkertijd het onmogelijke wiskundige vraagstuk van de Riemann-hypothese zat op te lossen."

"De reactie van Yamal was in meerdere opzichten grappig. Ten eerste omdat hij er feilloos mee aantoonde dat hij inderdaad nog een puberjongen is van 17 jaar. Ten tweede omdat het hier juist Van der Vaart betrof. Maar wat hier vooral een cruciale rol speelt: Van der Vaart analyseert precies zoals hij vroeger voetbalde. Achteloos. Uit de losse pols. Op intuïtie, improviserend zonder ook maar een spoortje van stress, angst of nederigheid."

"Van der Vaart was vermoedelijk de laatste hobbyvoetballer die de Europese top haalde, een speler die grinnikte om de moderne tijd, lachte om overspannen gedoe, en die in Estadio Santiago Bernabéu balletjes kwam opeisen alsof hij op het bijveld van De Kennemers liep. Exact dat maakt hem nu zo enorm geschikt als analyticus. Van der Vaart maalt niet om druktemakers op sociale media of om opgepompte ego’s. Hij weigert voetbal als atoomwetenschap te beschouwen, maar liever gewoon als vermaak. Van der Vaart zegt ongefilterd wat hij denkt, maakt zich geen seconde zorgen over wat anderen zeggen, maar misschien nog wel belangrijker: Raffie beheerst de kunst zichzelf niet al te serieus te nemen. Anno 2025 een onderschat en zeldzaam talent", besluit hij.