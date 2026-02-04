Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mossou schetst de transferwereld: "Sano was een prachtige casus"

Gijs Kila
bron: Algemeen Dagblad
Sjoerd Mossou
Sjoerd Mossou Foto: © YouTube Rijnmond

Voetbalverslaggever Sjoerd Mossou gebruikte een alledaags moment met zijn zoon om een groter punt te maken over de transferwereld en de huidige rol van journalisten daarin.

"We zaten samen in de auto, toen mijn zoon van zeventien dit weekend een berichtje voorlas dat op zijn telefoon voorbijkwam: ‘Kodai Sano persoonlijk akkoord met Ajax’", zo begint hij namens het Algemeen Dagblad.

Dat ene berichtje leidde tot een gesprek. Volgens Mossou is zijn zoon een goede graadmeter voor hoe transfernieuws tegenwoordig wordt geconsumeerd. Hij volgt voetbal fanatiek, maar niet meer via kranten of vaste media. Het nieuws bereikt hem via allerlei digitale kanalen. Juist daarom probeert Mossou hem af en toe wegwijs te maken in de stroom aan geruchten en meldingen die dagelijks voorbij komt.

De vermeende deal rond Sano was volgens hem een schoolvoorbeeld van hoe het spel gespeeld wordt. "Sano was in dat opzicht een prachtige casus. Diens ‘persoonlijke akkoord’ werd hier namelijk als opzichtig drukmiddel ingezet richting zijn huidige club, NEC." Het gaat volgens Mossou om een klassieke methode, waarbij eerst de speler wordt gepaaid en dat gesprek vervolgens bewust naar buiten lekt. Het doel is duidelijk: de huidige club onder druk zetten. In dit geval werd er zelfs al gespeculeerd over een mogelijke arbitragezaak.

Journalisten spelen in dat proces onvermijdelijk een rol. "Als journalisten worden wij voortdurend tot onderdeel gemaakt van dit soort spelletjes tussen zaakwaarnemers en clubs." Mossou wijst daarbij op hoe dit soort berichtgeving kan leiden tot halve of hele primeurs, die goed worden gelezen en veel aandacht trekken. De bekendste exponent daarvan is Fabrizio Romano, die er een compleet verdienmodel van heeft gemaakt.

Volgens Mossou zit de kern van het probleem in de afweging die journalisten telkens moeten maken. Welke informatie breng je wel en welke niet. Ga je meteen mee in elk appje of telefoontje, of probeer je eerst te doorgronden welke belangen erachter zitten. Kies je voor het snelle nieuwtje, of voor het grotere verhaal.

Zelf staat hij daar iets verder vanaf. Hij is geen clubwatcher en jaagt niet op transferupdates, wat hem de ruimte geeft om het spel met wat meer afstand te bekijken. Aan tafel heeft hij zijn zoon daarom uitgelegd hoe dun de grens is tussen gebruikmaken van informatie en zelf gebruikt worden. "Die keuze heb je als journalist vrijwel altijd zelf in de hand."

Gerelateerd:
Bas Nijhuis

Nijhuis krijgt grote teleurstelling: "Alsof je wordt neergetrapt"

0
Hans Kraay jr.

Kraay jr. tipt Ajax: "Ondanks dat hij Feyenoord-achtergrond heeft"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Sjoerd Mossou
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties