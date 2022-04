Geschreven door Idse Geurts 14 apr 2022 om 14:04

Nu Erik ten Hag Ajax dreigt te verlaten deze zomer, gaan er meerdere geruchten rond over wie zijn opvolger moet worden. Vooral de naam van Arne Slot komt vaak voorbij. Hoewel Slot op dit moment trainer is van aartsrivaal Feyenoord, zien velen hem als de gedroomde opvolger van Ten Hag. Ook Sjoerd Moussou vindt Slot uitermate geschikt om de nieuwe trainer van Ajax te worden. Dit meldt de verslaggever in de voetbal podcast van het Algemeen Dagblad.

“Slot heeft het nooit helemaal uitgesloten als je goed op zijn woorden let. Hij gaat het niet doen, maar hij is de perfecte trainer voor Ajax. Daar kun je niet omheen. Je kunt allerlei lijstjes gaan maken en prioriteiten opschrijven, maar op al die lijstjes zal Slot minimaal top twee zijn. Puur qua kwaliteit”, stelt Moussou. “Als je puur kijkt naar het type trainer en het voetbal waar hij voor staat, dan zou hij bij Ajax passen”, ondersteunt de journalist zijn argument.

Moussou komt in de podcast echter ook nog met een verrassende naam: Marcelo Bielsa. Bielsa werd onlangs ontslagen bij Leeds United en is nu dus niet verbonden aan een club. “Ik zou Bielsa geweldig vinden. Alleen voor het verhaal zou het al mooi zijn”, laat Moussou optekenen. “Je haalt dan alleen wel een trainer binnen waarvan je nooit precies zal weten hoe het uitpakt. Hij is geniaal, maar ook gek. Hij kan binnen een half jaar alweer vertrokken zijn, maar het kan ook een enorm succes worden”, besluit Moussou.