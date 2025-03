Mossou snapt keuze Koeman wel: "Je kunt dat prima uitleggen"

Ronald Koeman haalde afgelopen maandag Youri Baas bij het Nederlands elftal, toen bleek dat Denzel Dumfries geblesseerd was. Diezelfde avond legde de bondscoach van Oranje zijn keuze voor de Ajacied uit.

"Voor de positie van Denzel hebben we Jurriën Timber, Lutsharel Geertruida en Jeremie Frimpong ook nog. Dat kunnen we dus wel goed opvangen", zei Koeman. Hij keek daarom naar de andere kant van zijn defensie. "We hadden behoefte aan een linksbenige speler."

Sjoerd Mossou snapte die uitleg wel. "Het gaat er vooral om dat hij een linkspoot wil. Het is heel verleidelijk om al die andere goede centrale verdedigers op te noemen, de namen die we nog meer hebben. Maar dan kom je eigenlijk alleen bij Botman en Mickey van der Ven uit, die allebei linksbenig zijn", merkt de journalist op in het ESPN-programma Voetbalpraat.

"Sepp van den Berg en dat soort jongens zijn allemaal rechts. Dus volgens mij kun je dat (de keuze voor Baas, red.) wel uitleggen", zegt Mossou. "Ik denk niet dat iedereen dacht: Youri Baas moet nu al in het Nederlands elftal. Maar als je alle poppetjes naast elkaar zet en de opties een beetje afweegt, dan snap ik wel dat Koeman daarvoor gekozen heeft."

Kenneth Perez haakt in: "Hij heeft toch ook een ijzersterk seizoen?" Dat erkent Mossou. "Maar internationaal hebben we echt heel vele goede centrale verdedigers, dus ik snap wel dat de eerste reflex is van: Waarom bijvoorbeeld Sam Beukema niet?"